Detenuto evade dal carcere di San Gimignano

Nella serata di ieri, un detenuto del circuito Alta Sicurezza, da novembre 2023 in regime di lavoro esterno al di fuori dell'istituto non ha fatto rientro entro l'orario previsto facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente è stata diramata l'allerta a tutte le forze dell'ordine sul territorio nazionale attivando le ricerche.

Lo comunica il sindacato UILPA Polizia Penitenziaria di San Gimignano affermando che, "probabilmente, a causa di dubbie valutazioni circa l' idoneità al lavoro esterno e la pericolosità dei detenuti, si rischia che i cittadini vivano in una società poco sicura, mentre si confonde la funzione del lavoro all'esterno e di recupero sociale con l'eccessivo permissivismo. Confidiamo che il detenuto evaso venga presto ritrovato e che vengano presi i dovuti provvedimenti, sperando che vengano scelti con più attenzione i detenuti da assegnare al lavoro esterno, scelta che in questo caso non ha trovato contezza nel reale comportamento del detenuto".