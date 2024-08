Ruba in una casa dell'Elba ma viene beccato: arrestato

I carabinieri di Porto Azzurro, a seguito di intervento in un’abitazione del centro cittadino, hanno arrestato un 57enne originario dell’est Europa con l’accusa di tentata rapina aggravata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, approfittando dell’assenza dei proprietari si era introdotto in tarda mattinata all’interno di un appartamento di Porto Azzurro con il chiaro intento di svaligiarlo. L’occhio acuto di un vicino che ha notato l’azione dell'uomo ha consentito di allertare il proprietario che, prima di raggiungere in fretta l’abitazione, ha informato i carabinieri, i quali sono sopraggiunti immediatamente presso la casa. Questi all’interno hanno sorpreso il sospetto malfattore che, nel tentativo di fuggire, avrebbe dato origine ad una colluttazione con il proprietario di casa. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Livorno a disposizione dell’autorità giudiziaria labronica con l’accusa di tentata rapina aggravata. Rischierebbe una pena che potrebbe raggiungere i vent’anni di carcere.