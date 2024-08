Tenta di sottrarre i due figli piccoli alla ex, denunciato

A Lucca la polizia ha denunciato un 42enne che ha tentato di sottrarre due figli minori alla ex compagna 33enne. Intorno alle 5 di oggi, lunedì 12 agosto, le volanti sono intervenute in una struttura di accoglienza per stranieri, allertate da una coinquilina della donna, in quanto un uomo stava bussando ripetutamente alla porta con violenza e era riuscito ad entrare all’interno dell’abitazione.

Gli equipaggi giunti sul posto hanno subito individuato un uomo con in braccio una bambina di sette mesi e per mano un bambino di quattro anni mentre si accingeva a uscire dalla recinzione della struttura. Il 42enne, di origini marocchine come la ex compagna, è stato subito fermato dagli agenti.

La madre dei due bambini, sentita dai poliziotti, ha riferito che a seguito di uno sfratto aveva trovato ricovero da diversi mesi in quella struttura. L’uomo fermato, padre dei bambini e da cui la donna si era separata contestualmente allo sfratto, da tempo reclamava di poter vedere i figli, e questa mattina ha tentato di sottrarli alla madre per portarli con sé. Per quanto accaduto è stato denunciato per violazione di domicilio e per il tentativo di sottrazione di minori.