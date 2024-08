Tirò bottiglietta in campo, tifoso risarcisce Pistoia Basket: la somma in beneficenza

Gettò una bottiglietta in campo nella partita tra Pistoia e Brindisi di basket, adesso il tifoso risarcisce la squadra toscana che devolve tutto in beneficenza. Lo scorso aprile per la 28esima giornata a Pistoia dagli spalti volò in campo una bottiglietta, la partita venne interrotta e la squadra pistoiese venne in seguito multata. Il tifoso venne identificato.

Nelle settimane successiva club ha intrapreso un'iniziativa legale ipotizzando, nei confronti del tifoso, un'azione di risarcimento del danno al fine di vedersi rifondere il costo della multa. L'iniziativa ha trovato la positiva risposta del tifoso che ha riconosciuto l'errore e provveduto al pagamento. L'importo ricevuto verrà devoluto, in parte, alla sezione di Pistoia della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) ed in parte a al Centro antiviolenza Aiutodonna della Società della Salute di Pistoia.