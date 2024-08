Caritas San Miniato a Casal di Principe e Scampia

Dal 19 al 21 agosto ritorna un viaggio de “Le 4 del Pomeriggio”, il progetto promosso dalla Caritas della Diocesi di San Miniato per permettere ai giovani del territorio diocesano esperienze d’impegno civile in progetti sociali in Italia e all’estero.

Questa volta a partire, però, saranno un gruppo di adulti di Caritas, volontari, volontarie e membri dell’équipe diocesana, che hanno manifestato la loro volontà di mettersi in gioco e di fare anche loro questo tipo di esperienza.

Il gruppo vivrà quattro giorni tra Casal di Principe e Scampia, terre dei fuochi e di camorra, sulla quale però lavorano da tanti anni associazioni e cooperative come NCO – Nuova Cucina Organizzata, che in un bene confiscato alla camorra ha fatto nascere un ristorante e che crea progetti dedicati a persone con disabilità, e l’associazione (R)esistenza, che lavora con i detenuti e realizza attività per dare ai bambini e ai ragazzi di Scampia l’occasione di vivere una vita diversa, fuori dalle logiche e dalla cultura della criminalità organizzata.

In questo ultimo periodo, l’associazione sta ospitando nel suo centro polifunzionale “Gelsomina Verde”, dedicata a una giovane ragazza vittima innocente di camorra, alcuni sfollati della Vele Celeste, dove il 23 luglio il crollo di un ballatoio ha provocato la morte di 2 persone e il ferimento di 13.

Nell’occasione del viaggio di Caritas, si stanno raccogliendo prodotti per l’igiene personale, che saranno consegnati all’associazione. Chi vuole contribuire potrà portare i prodotti entro domenica 18 agosto alla Parrocchia di Ponsacco, in piazza San Giovanni 1.

Fonte: Diocesi di San Miniato