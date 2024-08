Casa Bruschi gratis a Ferragosto con visite guidate

Per un Ferragosto all’insegna dell’arte, la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi consentirà l’ingresso straordinario gratuito, giovedì 15 agosto dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18, così come avverrà nei musei di Intesa Sanpaolo.

Alle ore 11 e alle ore 16.30 sono previste visite guidate volte a scoprire alcune opere dei grandi maestri che tra fine 1400 e il 1700 hanno rappresentato la Madonna con Bambino. Quattro opere per apprezzare l’evoluzione della pittura nei secoli, attraverso il talento di maestri come Luca di Paolo da Matelica, Neri di Bicci, Alessandro Allori e il Sassoferrato.

Per una visita formato famiglia saranno disponibili gratuitamente le “Carte Didattiche”, un mazzo di carte con cui viaggiare tra le opere esposte, attraverso disegni da completare, parole nuove da scoprire ed emozioni da raccontare.

Ricordiamo inoltre che presso la Casa Museo è possibile acquistare al costo di € 12 i biglietti del Festival JazzandWine. La serata di apertura del 14 agosto alle ore 21.15 sarà affidata al sassofono di Emanuele Caporali e al suo quartetto. I successivi appuntamenti saranno il 22 agosto con ANDREA GLOCKNER 4tet - “Across the Lines”; 5 settembre PAU BRASIL con Marta Agnelli voce, Francesco Giustini, tromba e flicorno, Fabio Roveri, chitarra classica Nicola Pasquini, contrabbasso; a concludere ANNE CZIKOWSKY 4tet la sera del 12 settembre.

