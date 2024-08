I bambini del Saharawi in visita a Villa Serena a Montaione

Lunedi 12 agosto la RSA Villa Serena di Montaione ha avuto il piacere di ospitare una delegazione formata da alcuni bimbi provenienti dal Saharawi ed i loro accompagnatori.

I “piccoli ambasciatori di Pace” sono arrivati in Toscana dal deserto algerino per trascorrere alcune settimane di vacanza. Ad ospitarli amministrazioni locali e associazioni della Rete Saharawi, che da oltre 40 anni danno vita in Italia a un programma di solidarietà al fianco della causa per l’autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale in esilio da oltre mezzo secolo.

Durante la loro visita i bambini hanno cantato per agli anziani che hanno atteso questo incontro con tanta felicità; la difficoltà di parlare lingue diverse è stata superata con sorrisi e strette di mano.

Il momento conviviale è poi proseguito, grazie all’associazione Auser di Montaione e ai sui preziosi volontari, con la condivisione di un fresco gelato - merenda “intergenerazionale” - unanimemente apprezzata dai nostri residenti e dai piccoli.

Al termine della visita ai piccoli sono stati consegnati dei piccoli omaggi offerti in collaborazione con TENA; un gesto simbolico in segno di amicizia e solidarietà dell’intera comunità di Villa Serena nei confronti del popolo Saharawi