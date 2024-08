Vandalizzato murales dedicato a Paola Egonu, Mazzeo: "Laika replichi il murale in Toscana"

Il murales dedicato a Paola Egonu, realizzato da Laika e situato davanti alla sede del Coni a Roma, è stato vandalizzato. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, condanna l'atto e propone che Laika replichi il murale in Toscana e in tutta Italia. Mazzeo sottolinea che l'atto di vandalismo, che ha coperto l'opera di rosa, riflette la persistente intolleranza e il razzismo nella società. Chiede che il vandalismo non resti impunito e che diventi un simbolo di resistenza contro la discriminazione.