Disabili di pattuglia con la Municipale, a Cecina debutta il "Vigile in carrozzina"

Squadre composte da agenti della Polizia Municipale e diabili in carrozzina sono pronte a "pattugliare" le vie di Cecina, con l'obiettivo di rilevare abusi, come ad esempio l’occupazione illegittima di spazi destinati ai portatori di handicap, oppure barriere architettoniche che impediscono una libera circolazione. Il progetto, messo a punto dall'amministrazione comunale e battezzato Vigile in carrozzina, è stato presentato insieme all'associazione Vita Indipendente.

“Il vigile in carrozzina - ha spiegato l’assessora alle politiche sociali, Simona Salvadori - opererà una ricerca attiva di ogni tipo di problematica che vada ad ostacolare la possibilità, per le persone diversamente abili, di vivere liberamente la propria città. Il progetto è di fatto un’attività di sensibilizzazione all’inclusione sociale di persone disabili e/o diversamente abili. Prende spunto dalla necessità di sostenere la socialità e la legalità attraverso il concetto di responsabilità attiva del cittadino, che deve necessariamente essere reso consapevole degli impatti negativi e positivi delle proprie azioni sulla comunità di cui fa parte".

Salvadori ha quindi ringraziato il comandante della Municipale e gli agenti che, dopo una specifica formazione, opereranno in questo progetto.

La presidente dell’associazione Vita Indipendente, Vincenza Zagaria, insieme a Luca Meini e a Manuel Brambilla, ha salutato positivamente il progetto pur ricordando che "le norme ci sono e sono quelle stabilite dal Codice della Strada, ma occorre consapevolezza e solidarietà nei cittadini". "Se riuscissimo a trasmettere questo - ha sottolineato - sarebbe già un ottimo risultato. Impedire alle persone di potersi muovere è un segno di profonda mancanza di rispetto".

Tra i comportamenti scorretti segnalati, anche l’utilizzo improprio dei cartellini invalidi da parte di familiari e/o amici della persona autorizzata, che però si trova altrove. Il comandante della Muncipale cecinese, Armando Ore, ha così assicurato che "le pattuglie congiunte serviranno per verificare, controllare e sanzionare le auto in sosta negli stalli riservati ai disabili e in prossimità degli abbattimenti delle barriere”.

Le attività del Vigile in carrozzina saranno avviate a breve, secondo un calendario che le associazioni svilupperanno con il Comando della Polizia Municipale.