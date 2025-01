SI è insediata la Commissione Intercomunale per il ripristino della linea ferroviaria Volterra-Pisa via Collesalvetti

Il 20 gennaio 2025 si è ufficialmente insediata la Commissione Intercomunale per il ripristino del collegamento ferroviario Volterra – Pisa via Collesalvetti, un'iniziativa strategica volta alla valorizzazione del patrimonio storico e al rilancio economico e sociale dei territori interessati.

La Commissione è composta dai tre Comuni capofila – Volterra, Cecina e Pisa – che agiscono come mandatari per tutti i territori attraversati dalla storica linea ferroviaria. L’istituzione della Commissione è il risultato dell’adesione unanime dei Comuni interessati a uno specifico protocollo di intesa approvato lo scorso anno, che ha sollecitato la Regione Toscana ad attivarsi per il recupero della linea.

L’obiettivo primario della Commissione è quello di portare avanti il progetto di ripristino della linea ferroviaria per favorirne un utilizzo turistico nel breve termine e, successivamente, per il trasporto passeggeri.

Tra le finalità a lungo termine, è prevista anche l’estensione del collegamento verso la Val d’Elsa e Siena, al fine di creare una rete ferroviaria strategica per l’intera area.

Composizione della Commissione

I membri della Commissione, nominati e presenti all’insediamento, sono:

• Giacomo Santi, Sindaco di Volterra;

• Massimo Dringoli, Assessore ai Trasporti del Comune di Pisa;

• Elena Benedetti, Assessora al Turismo del Comune di Cecina;

• Componenti tecnici: Carlo Giustarini, Marco Antonelli, Elena Pirrone.

Durante la seduta di insediamento, su proposta del Sindaco di Volterra, Giacomo Santi, si sono svolte le elezioni interne per la designazione delle cariche principali. All’unanimità sono stati eletti:

• Presidente della Commissione: Dott. Carlo Giustarini, Presidente dell’Associazione Volterratreno;

• Vicepresidente: Prof. Massimo Dringoli, Assessore ai Trasporti del Comune di Pisa.

Un progetto per lo sviluppo sostenibile

La Commissione rappresenta un passo concreto verso il recupero di un’infrastruttura che, oltre a valorizzare un patrimonio storico e culturale di grande rilievo, si propone di offrire nuove opportunità di sviluppo sostenibile, favorendo la mobilità integrata e rafforzando i legami tra i territori coinvolti.

Il ripristino della linea ferroviaria Volterra – Pisa via Collesalvetti è un progetto ambizioso, che mira a coniugare la promozione del turismo con il miglioramento delle infrastrutture di trasporto locale, contribuendo a una crescita delle comunità interessate.

Fonte: Ufficio Stampa

