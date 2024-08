Da Fucecchio all'Egitto per salvare i bambini della Palestina: l'esperienza di Luigi Checchi

Venti bambini dalla Palestina avevano bisogno di cure e di un trasferimento urgente in Italia, per lasciare una terra martoriata dalla guerra. Dalla Toscana sono partiti degli eroi con la tenuta rossa oppure gialla e azzurra. Un caso è quello di Luigi Checchi, presidente della Pubblica Assistenza di Fucecchio: è andato fino a Il Cairo, in Egitto, per una missione internazionale per aiutare i bambini.

Checchi è rimasto in Egitto due giorno ha recuperato, assieme a altri colleghi, bambini e bambine assieme alle loro famiglia. Andranno via da Gaza, dalle bombe, dal terrore. Troveranno conforto e cura in Italia. Quattro bambini sono stati accolti in Toscana, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

La fratellanza in nome dell’aiuto del prossimo, senza badare ai confini, ha guidato la missione del fucecchiese. Spiega Checchi: "È stato impegnativo. Siamo entrati a confronto con situazioni complesse e col dolore delle persone, non è facile vedere bambini sfollati dalla guerra che scappano via di casa con una valigia che contiene tutta la loro vita, alcuni tra l’altro in gravi condizioni di salute. Per questo sono orgoglioso di aver dato il mio contributo a un qualcosa di inedito per la varietà delle forze coinvolte e il coordinamento richiesto".

Ancora Checchi: "Abbiamo dimostrato che gli italiani quando c’è bisogno si spendono e sono felice di aver contribuito rappresentando la Pubblica Assistenza di Fucecchio. Spero che altri volontari scelgano, se ce ne fosse necessità, di fare la stessa esperienza, perché è arricchente dal punto di vista personale e perché ricevi gratificazione dall’aiutare l’altro”.