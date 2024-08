Manciano, infermiera aggredita durante un servizio a domicilio

Un'infermiera, che lavora per il distretto dell'Ausl Toscana Sud Est a Manciano, sarebbe stata aggredita durante un servizio prestato a domicilio nella stessa cittadina maremmana. Ad aggredire la donna sarebbe stato il figlio della paziente per la quale era stato richiesta la terapia domiciliare.

Tutto sarebbe nato con un diverbio, quindi l'uomo avrebbe trascinato l'infermiera in casa afferrandola per il collo e poi si è allontanto. L'operatrice sanitaria ha così chiesto aiuto e sul posto sono giunti un'ambulanza e i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini del caso. La donna non ha avuto bisogno di cure mediche.