Violento nubifragio nella zona sud del grossetano: allagamenti, strade e scuole chiuse

Un violento nubifragio ha colpito la zona sud della provincia di Grosseto, in particolare le aree di Orbetello e Marsiliana, provocando allagamenti e chiusure di strade. A Orbetello sono caduti 44 millimetri di pioggia in tre ore, causando la chiusura della strada provinciale 161, allagata tra Terrarossa e Santa Liberata. Un'auto è rimasta bloccata in un tratto sommerso dall'acqua. Anche il sottopasso dell'Aurelia ad Albinia è stato chiuso a causa degli allagamenti, insieme a varie strade interne della frazione, come il piazzale del campo sportivo e alcune vie impraticabili. Il maltempo ha interessato anche l'impianto Acque Chiara nel centro di Orbetello, che sta affrontando difficoltà a causa dell'eccessiva pioggia accumulata, e il ponte del fiume Albegna, anch'esso colpito da allagamenti.

La Protezione Civile, in collaborazione con la Croce Rossa e la Misericordia di Albinia, è attiva su tutto il territorio per monitorare la situazione e intervenire dove necessario. Anche a Capalbio si registrano difficoltà, con le strade comunali del 33, delle Basse, di Barucola e della Sicilia chiuse per inagibilità. La circolazione è stata interrotta nel sottopassaggio Aurelia-Chiarone, mentre il Centro Operativo Comunale (Coc) è stato attivato per coordinare le operazioni di emergenza.

A causa dell'allerta arancione emessa per il maltempo, diverse scuole sono state chiuse nelle province di Grosseto, Livorno e Pisa. In Maremma, i comuni di Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano e Magliano in Toscana hanno sospeso le lezioni in tutti gli istituti scolastici. Anche Livorno ha adottato misure di chiusura per scuole, parchi, cimiteri e centri diurni.

