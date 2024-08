Casa, Montemurlo stanzia 32mila euro per il bando affitti

Dopo il mancato finanziamento da parte del governo del contributo all’affitto (legge 431/1998), anche quest'anno il Comune di Montemurlo non lascia sole le famiglie in difficoltà e stanzia 32.419 euro di risorse proprie per l'assegnazione del contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione. Le domane per richiedere i contributi 2024 si potranno presentare a partire da lunedì 19 agosto fino al prossimo 5 settembre.

Un bando, dunque, interamente finanziato con risorse proprie del Comune, poiché anche per l’anno in corso la legge di bilancio non ha finanziato il Fondo statale per il sostegno al contributo affitti.

«Noi facciamo la nostra parte per sostenere le famiglie in difficoltà economica ma ora servono risposte dal governo. Così il sistema non può reggere- sottolinea l'assessore alle politiche sociali del Comune di Montemurlo, Alberto Fanti- Le risorse stanziate anche quest'anno dal Comune vanno ad aiutare chi non ce la fa a pagare l'affitto per morosità incolpevole, perché magari ha problemi di salute, ha perso il lavoro o un familiare. In momenti di difficoltà crediamo che sia fondamentale garantire alle famiglie il diritto alla casa e il Comune di Montemurlo lavora da sempre per mantenere la coesione sociale che è fondamentale per riemergere da momenti difficili». Nel 2023 furono 70 le domande di richiesta di integrazione al canone d'affitto.

Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, sul valore ISE: in fascia A per un importo massimo arrotondato di euro 3.100 e in fascia B per un massimo di euro 2.325. Tra i requisiti richiesti per presentare domanda c'è l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Montemurlo. Inoltre si deve dichiarare l'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro. È necessario dimostrare un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro e il non superamento del limite di 40.000 mila euro di patrimonio complessivo (dichiarato ai fini Isee).

L'avviso completo ed i moduli di richiesta contributo possono essere scaricati dal sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it) La domanda può essere presentata da lunedì 19 agosto in uno dei seguenti modi: tramite e-mail all'indirizzo protocollo@comune.montemurlo.po.it, oppure, tramite pec all’indirizzo comune.montemurlo@postacert.toscana.it, indicando nell'oggetto "Domanda per l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione L.431/1998- anno 2024+ nome e cognome”. Inoltre le domande possono essere presentate personalmente all’ufficio protocollo del Comune (piazza della Repubblica 1) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30. Solo in caso di effettiva necessità, è possibile prendere un appuntamento per un sostegno nella compilazione delle domande, chiamando i numeri 0574/558571 – 0574/558556 – 0574/558524 in orario d’ufficio.

Il Comune di Montemurlo ricorda che è sempre possibile presentare le domande di richiesta di contributo all'affitto sui fondi comunali, risorse proprie dell'ente che ammontano a circa 60 mila euro. Le prossime sedute operative per la valutazione delle domande e l'erogazione dei contributi agli aventi diritto si svolgeranno a settembre e a dicembre.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa