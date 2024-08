Pesa senz'acqua, previsto spostamento della fauna ittica. Nesi: "Chi vuole può aiutarci"

Si torna a parlare del torrente Pesa. Col caldo degli ultimi giorni, come informa il vice sindaco di Montelupo Lorenzo Nesi, "la situazione nelle buche rimaste a valle della traversa dei capitani di parte guelfa è precipitata". Adesso si spera che i temporali previsti per il fine settimana "riportino un po' di acqua nell'alveo del torrente".

Per venerdì 16 agosto alle 6 di mattina è previsto, d'accordo con la Regione, un intervento di salvataggio della fauna ittica tramite spostamento. L'intento è di mettere in salvo alcuni riproduttori e avannotti, soprattutto delle specie presenti in bassa valle inserite in direttiva habitat (Ghiozzo etrusco e Barbo tiberino). "Chi volesse dare una mano può venire direttamente con degli stivali, e se li avesse retini e secchi (altrimenti ne abbiamo noi)" scrive Nesi.

Ancora Nesi: "Spero che Acque SpA e l'Autorità Idrica Toscana comprendano la rabbia incredibile che monta dentro quando viene detto che col nuovo Pozzo10 non cambierà niente. Come se la situazione attuale fosse accettabile e la richiesta di riduzione dei prelievi condivisa in sede di contratto di fiume non avesse alcun valore. Serve il vostro impegno per poter riportare la Pesa a un livello di naturalità accettabile e Montelupo farà qualsiasi cosa, in ogni sede, per poter riavere il suo fiume".