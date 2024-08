Carabinieri di Prato in azione, tre arresti in dieci giorni

I carabinieri della Compagnia di Prato, nel corso di mirati servizi diretti a prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti e i fenomeni delinquenziali, nei primi dieci giorni di agosto hanno arrestato tre persone.

La prima, il 7 agosto, è un uomo di 29 anni nato in Nigeria. È stato sorpreso dai Carabinieri di Montemurlo in piazza dell’Università a Prato con sette grammi di eroina suddivisa in dosi e oltre quattromila euro, ritenuti provento di attività di spaccio. Il Tribunale di Prato, convalidato l’arresto, lo ha sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il 9 agosto, sempre i militari di Montemurlo hanno proceduto all’arresto di un nigeriano del 1991 che il giorno precedente è stato notato in atteggiamento sospetto nei pressi della Stazione ferroviaria di Calenzano. Considerate le circostanze, gli operanti hanno approfondito gli accertamenti, con esami radiografici svolti dai sanitari dell’Ospedale di Prato. Il giovane, infatti, occultava venti grammi di eroina, suddivisa in dosi. Aveva inoltre denaro contante, circa 55 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il Tribunale di Prato, convalidato l’arresto operato dai militari, lo ha sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Prato.

Infine, il 13 agosto scorso, a Prato, il personale del Nucleo Operativo Radiomobile ha dato esecuzione all’ordinanza della custodia in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Firenze per il reato di evasione, nei confronti di un uomo originario del Marocco, nato nel 1972. Il 52enne, l’11 agosto, è risultato assente ad un controllo operato dai militari e dunque il giudice ha adottato il provvedimento della custodia in carcere.