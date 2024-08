Evadono dai domiciliari per andare a rubare: arrestati due uomini a Pisa

Non si fermano i controlli dei carabinieri di Pisa sul litorale in questi giorni di metà agosto.

I militari hanno arrestato due uomini per evasione, segnalandoli anche per possesso di un coltello e di attrezzi utilizzabili per lo scasso. È quanto successo nella nottata appena trascorsa sul litorale di Tirrenia, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati negli intensificati servizi di pattugliamento per la prevenzione dei reati a ridosso del Ferragosto, hanno sorpreso un uomo di nazionalità straniera che invece di stare a casa, in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, alla guida di un’auto.

Insieme a lui a bordo del veicolo si trovava un altro uomo di origine straniera, anch’egli sottoposto alla stessa misura, che alla vista dei militari ha tentato la fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato dai militari.

Perquisiti, i due sono stati anche sorpresi in possesso di cacciaviti e di un coltello, subito sequestrati e segnalati all’Autorità Giudiziaria competente, per porto ingiustificato di armi e di attrezzi atti allo scasso.