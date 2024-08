Ferragosto 'burrascoso': una barca in fiamme, molti soccorsi a imbarcazioni e persone in mare

Quest'anno il Ferragosto è stato caratterizzato da un maltempo improvviso che ha rovinato i piani di molti che avevano deciso di trascorrere la giornata al mare. Dopo un inizio promettente con un timido sole, le condizioni meteorologiche sono rapidamente peggiorate, con forti raffiche di vento, piovaschi e un brusco calo delle temperature che hanno causato disagi lungo tutta la costa toscana, dalla Versilia fino all'Elba.

Il peggioramento ha colto di sorpresa i turisti e i diportisti, specialmente sottocosta, dove il vento ha raggiunto velocità fino a 50 nodi. Molte imbarcazioni hanno perso il controllo, alcune andando alla deriva fino a spiaggiarsi, in particolare nel Golfo di Baratti e lungo il litorale pisano. Gli stabilimenti balneari si sono rapidamente svuotati, con molte persone che hanno cercato riparo a causa delle condizioni avverse.

Le autorità hanno ricevuto oltre seicento chiamate di soccorso. La Guardia Costiera, insieme a mezzi della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e unità private, ha dovuto mettere in campo un imponente dispositivo di soccorso sia navale che aereo per assistere le numerose imbarcazioni in difficoltà. Le operazioni sono state particolarmente intense lungo la costa tra Livorno, Marina di Pisa e l'Isola d'Elba. Gli interventi hanno incluso il recupero di persone da imbarcazioni in balia delle onde, alcune delle quali gravemente danneggiate o in avaria, e il soccorso a persone finite in mare a causa di una tromba d’aria all'Isola del Giglio.

A Piombino, quattro unità si sono spiaggiate, mentre a Carrara e in Versilia numerosi diportisti hanno avuto bisogno di assistenza. Un episodio grave ha coinvolto una barca a vela al largo dell'Isola di Capraia, che è andata a fuoco: l'equipaggio è stato salvato grazie all'intervento di una nave di passaggio, mentre l'imbarcazione è affondata nonostante i tentativi di spegnere l'incendio.

La Guardia Costiera, che continuerà il suo impegno per tutta l'estate, ha ricordato l'importanza di consultare i bollettini meteorologici prima di uscire in mare e di assicurarsi che le imbarcazioni siano perfettamente efficienti e dotate di tutte le necessarie attrezzature di sicurezza.