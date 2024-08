Film sotto le stelle, sagre e Beat Festival: cosa fare a Empoli

Una programmazione ancora in corso, per giovani e famiglie. L’Estate empolese continua a far parlare di sé con le proiezioni del ‘Cinema sotto le stelle’ in tour nelle frazioni, la sagra del bombolone da leccarsi i baffi che aprirà domani, sabato 17 agosto 2024 e l’attesa per i giorni del decimo anno del Beat Festival al parco di Serravalle che sta per arrivare.

CINEMA SOTTO LE STELLE - Le proiezioni al chiar di luna proseguono lunedì 19 agosto, parcheggio Circolo Arci D. Maestrelli di Avane, con il film ‘Troppo cattivi’; mercoledì 21 agosto, giardino Circolo Arci AVIS, tanto divertimento per i più piccoli con ‘Sing 2 - sempre più forte’; venerdì 23 agosto, parcheggio Circolo Arci Sant’Andrea, ‘Ticket to Paradise’. Chiude la rassegna ‘Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio’, film d’animazione da non perdere, lunedì 26 agosto, Circolo Arci Garbaldi, Cascine. Inizio spettacoli, alle 21.15. Ingresso gratuito.

SAGRA del BOMBOLONE – A Casenuove dal 17 agosto al primo settembre 2024 va in scena la ‘Sagra del bombolone’, evento diventato ormai celebre non soltanto a Empoli. Le serate ‘golose’ saranno accompagnate da intrattenimento musicale e spettacoli. Chiuso il lunedì. Per informazioni, contattare il numero 0571 929395.

ESTATE GREEN BAR - Fino al 31 ottobre il mercoledì e il venerdì, aperitivo ‘musicale’ al parco di Serravalle, dalle 19. Nei giorni del Beat Festival non ci saranno eventi nell’area Green bar.

BEAT FESTIVAL – Ormai si contano i giorni che mancano al grande evento. Il Beat Festival ha i motori già caldi e il parco di Serravalle è pronto. La prima parte della manifestazione si svolgerà da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre, mentre la seconda partirà da mercoledì 4 a sabato 7 settembre. Marlene Kuntz, Fulminacci, Ensi & Nerone, Gio Evan, Teenage Dream Party, Nayt, Nostalgia 90, Silent Bob & Sick Budd: otto serate, dal tramonto alla notte, molte conferme, ma anche numerose novità per questa edizione che segna il decennale del Festival. Per restare aggiornati su tutte le ultime news che riguardano la manifestazione è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine social Instagram e Facebook di Beat Festival.

NOVITÀ HUB FOR YOUNG e MUSEI al BEAT - Per la prima volta nei giorni della kermesse sarà attiva anche un’iniziativa che legherà ancora di più il Beat alla città di Empoli. Con i biglietti dei concerti si potrà usufruire di una forte scontistica al biglietto d’ingresso per le visite al Museo del Vetro e al Museo della Collegiata. Presentando il biglietto di Beat si potrà entrare al Muve con 3 euro anziché 5. Mentre il biglietto cumulativo Muve + Museo della Collegiata sarà scontato a 6 euro, anziché 8 per chi ha acquistato i tagliandi della kermesse. Non solo. In quei giorni sarà presente lo stand dell’Hub for Young che sarà presidiato dalle 19 alle 22 da operatrici e operatori a disposizione per dare tutte le informazioni sulle attività e sui servizi dell’Hub. Al gazebo sarà presente un photo-booth dove gratuitamente i ragazzi e le ragazze potranno fermarsi per uno scatto da soli o in compagnia e stampare un ricordo della loro serata al Beat. Durante la serata infine, chi vorrà, potrà essere ‘intervistato’ ed esprimere la propria opinione sui servizi e le opportunità rivolte ai giovani nella nostra città, contribuendo ad una costruzione partecipata delle prossime politiche giovanili.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa