San Lorenzo vince la Giostra del Saracino a Sarteano

Sarteano: sotto il caldo sole di Ferragosto si è tenuta l’edizione 2024 della Giostra del Saracino, un’edizione piena di colpi di scena, che ha visto sfidarsi i giostratori più giovani di sempre fino all’ultimo, tenendo il fiato sospeso delle due contrade della Santissima Trinità e di San Lorenzo.

A vincere la Giostra del Saracino, dopo la seconda carriera di spareggio, la Contrada di San Lorenzo, con il giovanissimo e debuttante giostratore Luca Betti e la sua cavalla Shakira, che totalizzano sei anelli centrati su sette. A conquistare il premio migliori sbandieratori “Teddy Bartoli” il duo della Contrada di San Martino, composto da Michelangelo Bartoli e Paolo Fastelli, mentre il premio migliori tamburini è stato consegnato alla coppia formata da Giovanni Cicaloni e Davide Doricchi, della Contrada della Santissima Trinità. Il premio Corteggio per il migliore corteo storico, dedicato alla memoria di Anna Romagnoli, è andato alla Contrada di Sant’Andrea.

Il giostratore Luca Betti di San Lorenzo ha primeggiato su tutti gli altri, con una sfida all’ultimo anello contro il giostratore Giacomo Perugini di Santissima Trinità su Vibranio, dimostrando una grande forza di spirito oltre che un talento eccezionale. Le due contrade erano arrivate allo spareggio dopo che nelle ordinarie cinque carriere avevano totalizzato quattro anelli a testa.

Figlio d’arte di Claudio Betti, che già vinse la giostra nel 1995, Luca Betti, insieme alla sua cavalla Shakira, era reduce dalla vittoria della Provaccia che l’aveva visto diventare il favorito, totalizzando cinque stoccate valide su cinque. Un nuovo inizio per la Contrada di San Lorenzo, che grazie al giovanissimo Luca si assicura un solido futuro.

Il podio vede al secondo posto la Contrada della Santissima Trinità con cinque stoccate valide su sette, al terzo posto la Contrada di San Bartolomeo, con il giostratore Michele Cappelletti, con due anelli centrati su cinque. Al quarto posto la Contrada di Sant’Andrea, con il giostratore Nicholas Faenzi, con una stoccata valida; quinta e ultima la Contrada di San Martino, svantaggiata dall’imprevisto ritiro del favorito Tony Bartoli durante il giorno della Provaccia, che totalizza zero stoccate valide con il giostratore Giordano Falsetti.

Un’edizione che rimarrà nei decennali, segnata dai giostratori più giovani di sempre, con una media di 28 anni e mezzo di età.

“Questa è una storia che sa di buono. Questa vittoria se la meritava tanto Luca Betti, per la prima volta in Piazza, ma con la freddezza e lucidità di un veterano. Se la meritava tanto il Capitano Maurizio Pippi, per mille motivazioni personali e per quanto crede e dà alla contrada. Se la meritava il popolo sanlorenzino, che aspettava una vittoria da dodici anni, e tutta la Piazza si è meritata lo spettacolo meraviglioso che è stato: una Giostra del Saracino finita al cardiopalma, alla seconda carriera di spareggio, fra due grandi campioni.” Dichiara il Sindaco Francesco Landi

Fonte: Ufficio stampa