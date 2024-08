Sorpresi ad imbrattare vagone treno dopo aver monomesso la telecamers, 2 writer denunciati a Firenze

Durante l'operazione "Ferragosto Sicuro" alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, la Polizia Ferroviaria (Polfer) ha intensificato i controlli, identificando 501 persone in 12 ore. L'operazione ha portato alla denuncia di quattro individui per diverse violazioni.

Il primo caso riguarda un 23enne di origine straniera che ha spintonato un addetto alla sicurezza ferroviaria dopo che questi aveva controllato il suo titolo di viaggio. Successivamente, il giovane ha attraversato pericolosamente i binari dalla piattaforma 16 alla 13, ma è stato bloccato dagli agenti della Polfer senza conseguenze tragiche. È stato denunciato per aggressione a un incaricato di pubblico servizio e multato per l'attraversamento non autorizzato dei binari.

Un secondo 23enne è stato fermato poco dopo l'ora di pranzo perché trovato in possesso di un taglierino, il cui porto ingiustificato in stazione ha portato a una denuncia.

In serata, la Polfer è stata allertata dalla manomissione di una telecamera di videosorveglianza vicino al deposito dei treni, vicino alla fermata della tramvia di via Redi. La telecamera era stata spostata di direzione, e poco dopo gli agenti hanno sorpreso due giovani intenti a imbrattare una carrozza di un treno con graffiti. Nel tentativo di fuga, i due sono stati fermati, opponendo resistenza che ha causato lievi contusioni a un agente. I due ragazzi, entrambi poco più che diciottenni e provenienti dal Nord Italia, sono stati identificati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e per l'imbrattamento del treno.