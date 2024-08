Va sotto casa della ex nonostante il divieto, arrestato

Un 32enne è stato arrestato a Lucca: l'uomo, di origini cingalesi, aveva violato il divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna. I fatti sono avvenuti a Pontetetto alle 22 di Ferragosto. I carabinieri sono stati chiamati per la presenza di una persona molesta e hanno trovato il 32enne sotto casa della ex. In precedenza era stato sottoposto a allontanamento per maltrattamenti sulla donna. Il 15 agosto è tornato da lei e le ha citofonato a ripetizione, l'intenzione era chiederle dei soldi, poi ha iniziato a tempestarla di chiamate. Ha provato anche a contattare il figlio della donna, ma questi ha chiamato il 112. I carabinieri lo hanno arrestato.