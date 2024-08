Concerti, spettacoli e sagre: gli appuntamenti del weekend in Toscana

Ferragosto è appena passato, ma l'estate è ben lungi dall'essere agli sgoccioli. Concerti, spettacoli e sagre sono solo alcuni degli ingredienti che bollono in pentola per il prossimo weekend. Ecco le proposte di gonews.

Forte dei Marmi

Achille Lauro svela oggi “Achille Lauro Summer Fest - A RAVE BEFORE L’ILIADE”, un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a tuttǝ, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini, che toccherà numerose location e festival italiani in attesa dei due eventi unici già annunciati a inizio anno “Ragazzi Madre - L’iliade” Il Live con special guest Boss Doms per infiammare anche l’autunno a Milano e Roma.

Achille Lauro Summer Fest - A Rave Before l’Iliade farà tappa il 17 agosto a Forte dei Marmi (LU) - Villa Bertelli Live, una data a cura di LEG Live Emotion Group e Fondazione Villa Bertelli. I biglietti sono disponibili dalle ore 16 in prevendita sul sito di Ticketone.

Empoli

Dal 17 agosto al 1 settembre al Circolo Arci Casenuove si svolgerà la XVII edizione della Sagra del Bombolone. Durante la sagra funzioneranno il ristorante con specialità locali e la pizzeria. Tutti i giorni è aperto il mercatino dell’artigianato negli spazi della festa. Inoltre troverete i bomboloni, bar, palco eventi, stand associazioni. Ogni sera sul palco musica live.

Info e prenotazioni: 0571-929395, 331-3377430

San Miniato

A La Serra, frazione di San Miniato, in scena la Sagra del Cunigliolo Fritto. L'evento è in programma venerdì, sabato e domenica e propone le varie specialità del territorio, in primis la frittura di coniglio. In tavola anche altre specialità dall'antipasto toscano alle pappardelle al cunigliolo, dal cunigliolo alla contadina alla bistecca di vitello alla brace.

Vicopisano

Continua nello spazio sagre del campo sportivo di Uliveto Terme la sagra del pesce e dello sport, giunta alla 43sima edizione, organizzata dalla società sportiva Urbino Taccola. Da oggi fino a domenica specialità di pesce e non solo, anche da asporto, musica dal vivo e orchestre per gli amanti del ballo.

Aperto alle visite guidate, sia per Ferragosto che la domenica, il Complesso della Rocca del Brunelleschi, con la Torre del Soccorso e il suo Camminamento, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini. Per informazioni: grupporosellini@yahoo.it, la biglietteria è a Palazzo Pretorio.

Domenica 18 agosto ci sarà una serata speciale: "Un calice di... luna piena", organizzata da Enoteca 88 e Gruppo Rosellini, dalle 20:00. Ritrovo alle ore 20 in Piazza Cavalca a Vicopisano, poi aperitivo all'enoteca, in via Lante, e quindi visita guidata in notturna, con la luna piena, della Rocca fortificata da Brunelleschi.

Il costo è di 25 euro e include il biglietto d'ingresso alla Rocca, tutto compreso.

Informazioni e prenotazioni: 392.9582624.

Pisa

Sabato 17 agosto ore 22 sul palco di Eliopoli Summer a Calambrone (frazione di Pisa) arrivano Paolo Conticini e Gianfranco Butinar nel Talk show di Massimo Marini. Due grandi personaggi nel salotto di Massimo Marini.

Paolo Conticini - Attore pisano ha esordito al cinema con Christian De Sica e partecipato a vari film suoi come Vacanze di Natale 1995 e 2000, Natale sul Nilo e Natale a Beverly Hills. In TV ha partecipato a vari film come Provaci ancora Prof insieme a Veronica Pivetti e tanti altri ancora e a varie edizioni di Tale e quale show di Carlo Conti. Esilarante la sua partecipazione con le sorelle Bandiera insieme a Gabriele Cirilli e a Flavio Insinna. Sulla Nove conduce Cash or Trash - chi offre di piu? e nel 2022 vince la terza edizione del cantante mascherato con Milly Carlucci. Tornato a fare fiction sta partecipando a Un Professore, a Cuori e a Gloria dove interpreta se stesso.

Gianfranco Butinar - Attore comico imitatore romano. Inizia alla radio e già nel 2002 vicne il premio migliroe personaggio radiofonico romano. Poi a Radio 2 con la Gialappa's band ad imitare i personaggi del calcio. Ha fatto tante partecipazioni in TV dove ha interpretato Adriano DeZan, Bruno Pizzul, Cassano, Balotelli, Vasco Rossi, Totti, Celentano, Maurizio Costanzo tra tanti altri. E dal 2021 è ospite fisso di Tiki Taka la trasmissione di Chianbretti su Mediaset. Molto apprezzato il suo show dove canta e imita Franco Califano che ha conosciuto e frequentato in vita personalmente.

Insieme a Conticini e Butinar sarà presente come ospite anche Alessandro Mommi, intrattenitore TV e collaboratore di vari programmi di successo attualmente lavora con Fabio Fazio a Che temo che fa su TV9 Warner Discovery.

Colapesce e Di Martino, Dire Straits Legacy, Santi Francesi e la serata finale de Le notti di Talento. È il programma di “Agosto in musica” all’interno del programma di “Marenia - Non solo Mare”, la rassegna estiva organizzata e promossa dal Comune di Pisa che si svolge a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Sul palco di piazza delle Baleari a Marina di Pisa dal 18 al 21 agosto saliranno infatti il duo Colapesce Dimartino (18 agosto), la band Dire Straits Legacy (19 agosto), i finalisti del Talent Show organizzato da “La Nazione” (20 agosto) e i Santi Francesi (21 agosto). Tutte le serate sono a ingresso gratuito. Inizio spettacoli ore 21.30.

Domenica 18 agosto, il protagonista sarà Colapesce Dimartino. Dopo l’uscita dell’ultimo album “Lux Eterna Beach” e dopo il tour invernale che ha fatto registrare numerosi sold out, Colapesce Dimartino arrivano a Marina di Pisa. Lorenzo e Antonio: due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati sulla scena italiana dell’ultimo decennio. Tornati sul palco del festival di Sanremo nel 2023 dopo lo straordinario successo di “Musica Leggerissima” (certificato Quintuplo disco di platino) - e del loro primo album insieme “I Mortali” (certificato Disco D’Oro) - brano che ha segnato il 2021 conquistando critica e pubblico e collezionando il maggior numero di presenze alla posizione #1 della classifica EarOne Airplay Radio e ben 5 dischi di platino e oltre 150 milioni di streaming totali. Lo scorso novembre è uscito “Lux Eterna Beach”, il secondo album del duo, anticipato da “Cose da pazzi”, il singolo sanremese “Splash”, “Considera”, "La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo”, “Ragazzo di destra” e “Sesso e Architettura”. Un ritorno atteso quello della coppia, arrivato dopo lo straordinario successo di “Splash” – canzone vincitrice del premio della critica “Mia Martini” e del premio “Lucio Dalla” della scorsa edizione del Festival di Sanremo, decretata canzone dell’anno per “Rolling Stone Italia”.

Follonica

Domenica 18 agosto al Follonica Summer Nights (prevendite attive su Ticketone), andrà in scena “Flashdance il Musical”. Per i nostalgici degli anni Ottanta, per chi ama il genere del musical e la sua energia, per tutti quelli che non si stancano mai di vedere e rivedere il film dell’ormai lontano 1983 e di seguire i sogni di Alex, la protagonista, tra danza e amore. Piacerà a tanti lo spettacolo “Flashdance il Musical”, in scena per la prossima Stagione Teatrale 2024-2025. A quarant'anni dal grande successo del film cult, che venne applaudito in tutto il mondo, ne viene proposta una trasposizione con le coreografie e la regia di Enzo Paolo Turchi. Elemento di grande richiamo sarà la colonna sonora da Oscar con brani famosissimi come “What a feeling” di Irene Cara, “Maniac” di Michael Sembello, e ancora “Gloria” dell’italianissimo Umberto Tozzi, nella versione cantata da Laura Branigan, “Manhunt”, “I love Rock’n Roll” che verranno eseguiti in lingua inglese.

Livorno

Prima volta a Livorno per il Motor Show Italia (a cura di Lidia Togni Eventi). Lo show si svolgerà a Porta a Terra nel parcheggio del Modigliani Forum alle 21.30, con appuntamento anche alle 18.30 il sabato 17 e domenica 18 agosto. È possibile acquistare i biglietti online.

Per info e prenotazioni contattare il 334.89.79.518.

Pescaglia

“Dolce notte! Quante stelle!” Prosegue il programma culturale dell’associazione Lucchesi nel Mondo dedicato, al Turismo delle Radici ed all’omaggio a Giacomo Puccini per i 100 anni dalla scomparsa, sabato 17 agosto 2024 alle 21 sull’uscio della casa degli avi di Puccini a Celle Puccini (Pescaglia) con una serata a ingresso libero.

Il repertorio è incentrato su Madama Butterfly (dalla quale è tratto il titolo), La Bohème, Il Tabarro e Gianni Schicchi e gli artisti saranno il soprano Marina Medici, titolare del ruolo di Cio Cio San a Torre del Lago, il tenore italo-scozzese Carlo Eugenio Raffaelli, il baritono venezuelano Pedro Carrillo e la mezzosoprano greco Nefeli Spyropolou.

L’incontro fa parte della rassegna concertistica “Celle sotto le stelle”: come ogni anno l’associazione promuove, con la direzione artistica di Vivien Hewitt, una serie di eventi musicali a ingresso libero nella piazzetta antistante il museo, sempre alle 21, quest’anno promossi con il sostegno del Comitato per le Celebrazioni Pucciniane, del Comune di Pescaglia e la consueta collaborazione del Comitato per le celebrazioni pucciniane.

Marina Medici è un soprano nata in Russia ma ormai naturalizzata italiana. Vincitrice del concorso Renata Tebaldi, è stata Manon Lescaut al Teatro Massimo Bellini di Catania, Liù nelle Principessa di Gelo per Vientes Lucentes di Firenze e Mimì ne La Bohème all’Opera Nazionale di Tirana. Nella ricorrenza del centenario della scomparsa di Puccini, ha partecipato a molti concerti in Italia e all’estero.

Carlo Eugenio Raffaelli è uno dei tenori emergenti più interessanti della sua generazione: nato in Scozia da genitori toscani, la sua carriera si sviluppata all’Accademia del Festival Pucciniano dove ha avuto l’opportunità di svolgere un’intensa attività concertistica a teatrale, intraprendendo il ruolo di Pinkerton in Madama Butterfly e, recentemente a Montreal, quello di Rodolfo in La Bohème. Ha già debuttato in concerto al Teatro Pavarotti-Freni di Modena, al Teatro Cervantes di Malaga, al Festival Vicenza in Lirica, all’Opéra Grande di Avignon e ha in repertorio un gran numero di ruoli pucciniani.

Pedro Carrillo, baritono nato a Caracas ma ormai fiorentino di adozione, ha portato sulle scene molti dei grandi ruoli da baritono tra i quali Marcello in La Bohème, Sharpless in Madama Butterfly, Scarpia in Tosca, Michele in Il Tabarro e Gianni Schicchi nell’opera dantesca del Maestro. Accanto a questi ha in repertorio anche i grandi ruoli verdiani come Iago in Otello, Il Conte di Luna in Trovatore e Rigoletto. Ha collaborato con il Festival Pucciniano, il Teatro del Giglio di Lucca, l’Opera di Firenze-Maggio Musicale, il Taranto Opera Festival e moltissimi teatri spagnoli. Torna a collaborare con l’associazione Lucchesi nel Mondo, avendo già goduto di molto successo sia a Lucca che a Bruxelles in occasione dei concerti del 90° anniversario di Puccini.

Sarà invece un debutto a Celle per il mezzosoprano greco Nefeli Spyropolou, una giovane molto promettente che ha studiato a Colonia e si sta perfezionando al Conservatorio di Trieste sotto la guida del rinomato soprano Paoletta Marrocu e di Vivien Hewitt. Di recente ha partecipato allo spettacolo contemporaneo “Musica non grata: Silent Voices in a Noisy World” al Dresdner Musikfestspiele. Spazia vocalmente dal barocco al contemporaneo e crediamo che nel suo iter professionale riserverà delle sorprese interessanti.

Mattia Fusi, nato a di Poggibonsi, è un pianista di grande levatura che ha completato il Master of Music in Pianoforte all’Hochschule für Musik und Tanz di Colonia, in Germania. Ha partecipato a varie manifestazioni e concorsi musicali, ottenendo notevoli risultati sia come solista che in formazione cameristica: 1° premio “European Music Competition” Città di Moncalieri (2008), 1° premio XXVIII Concorso Pianistico Nazionale “J.S.Bach” Città di Sestri Levante (2013), 1° premio I Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Città di Cremona” (2016), 1° premio 24° Concorso Nazionale Pianistico “G. Rospigliosi” di Lamporecchio (2017), 1° premio VIII Concorso Musicale “Città di Firenze” Premio Crescendo 2017; suonando in duo con Francesco Darmanin, clarinetto, ha conseguito il 1° premio assoluto al VI Concorso Musicale “Città di Firenze”.

Nel marzo 2019, ha vinto il 10° International Piano Competition “J. S. Bach” di Würzburg e nel 2022 ha vinto il Premio del pubblico e il 2° Premio al prestigioso XXIII International Johann Sebastian Bach Competition 2022 di Lipsia. Ha collaborato con membri di importanti orchestre, quali Staatskapelle Dresden, Orchestra della Scala di Milano, WDR Sinfonieorchester, Kammerorchester Basel, BR Orchester.

