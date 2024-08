Palio di Siena, due rinvii in un anno non si vedevano dall'Ottocento

Non bisogna sottovalutare il nuovo rinvio del Palio. Dopo quello di Provenzano, slittato addirittura due volte, anche quello dell'Assunta scala di un giorno (per ora). La carriera sarà oggi, sabato 17 agosto, in serata e si spera che il tempo sia clemente. Ma siamo di fronte a un fatto storico.

In epoca recente, ovvero nel Novecento e nei Duemila, non c'era mai stato un doppio rinvio. Per trovare un anno in cui entrambi i palii furono rinviati bisogna risalire all'Ottocento, al 1869 e 1870. Anche in quel caso le due carriere vennero spostate.

E oggi che tempo farà? Non filtra troppo ottimismo da Siena. Consultando il Consorzio Lamma si vede che nel tardo pomeriggio le probabilità di pioggia sono abbastanza alte, addirittura del 70% dopo le 17. Siena incrocia le dita e spera, anche perché un rinvio a domenica 18 vorrebbe dire spostarlo nella giornata in cui, da giorni, si parla di temporali. Staremo a vedere cosa accadrà, intanto una pagina di storia è stata già scritta.

