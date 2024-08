Conto alla rovescia per il Palio di Siena che si correrà venerdì 16 agosto 2024, all'insegna della rivalità (tre coppie di contrade acerrime "nemiche") e della competizione (sei cavalli su dieci hanno già partecipato alla carriera di luglio, ma uno solo su dieci ha vinto almeno una volta).

Il Palio di Siena è la competizione fra le diciassette Contrade di Siena oggi esistenti (erano addirittura 23 un tempo). Nel Campo di Siena (Piazza del Campo) scendono però solo dieci contrade per volta, le sette che non hanno partecipato al Palio precedente e tre sorteggiate tra le dieci rimanenti; sempre inclusa la vincitrice dell'ultima edizione, che stavolta è l'Onda. La "carriera", come viene tradizionalmente chiamata la corsa, si svolge normalmente due volte l'anno: il 2 luglio in onore della Madonna di Provenzano (festa della Visitazione nel calendario antico) e il 16 agosto in onore della Madonna Assunta.

Il palio dell'Assunta di quest'anno si annuncia molto movimentato: tre le coppie rivali nel Campo, attesa Nicchio - Valdimontone, una delle rivalità più calde del momento; Istrice - Lupa; Civetta - Leocorno. Presenti poi le tre vincenti degli ultimi palii, ovvero Selva, Oca e Onda. Infine la Chiocciola. Quattro i cavalli esordienti nel Campo, gli altri sei hanno partecipato tutti anche al Palio di luglio, ma solo uno, Tabacco, ha già vinto il Palio (a luglio con l'Onda, montato da Brigante) e correrà per la Selva, montato da Andrea Sanna, unico esordiente tra i fantini. Anche se la favorita pare essere l'Istrice con il solito Tittia, fantino più vincente tra i dieci che scenderanno nel Campo (10 vittorie) che monta il cavallo di sua proprietà Viso d'Angelo. Non corre questo Palio la contrada "nonna" cioè l'Aquila, che non vince dal 1992 (e che porta su di sè questo titolo onorifico, che viene affibbiato quando tutte le altre contrade hanno vinto un Palio più recentemente, dal 2016). Tra le dieci contrade in corsa, sono invece il Nicchio (agosto 1998) e la Chiocciola (agosto 1999), quelle che non vincono da più tempo e le uniche due, con l'Aquila appunto, a non aver ancora vinto un Palio negli anni Duemila.

Questi gli abbinamenti contrada - cavallo, già definitivi e di fondamentale importanza (perchè, vale la pena ricordarlo, la vera star del Palio di Siena non è il fantino ma il cavallo, che può vincere anche "scosso" cioè se conclude la corsa senza fantino). Nell'elenco, a ciascun abbinamento segue anche il nome del fantino, il quale però sarà davvero ufficiale solo il 16 mattina, dopo la cerimonia della cosiddetta "segnatura": Leocorno – Zentiles – Elias Mannucci detto Turbine; Valdimontone – Veranu – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio; Istrice – Viso d’angelo – Giovanni Atzeni detto Tittia; Oca – Ares Elce – Carlo Sanna detto Brigante; Nicchio – Brivido sardo – Federico Guglielmi detto Tamurè; Lupa – Benitos – Dino Pes detto Velluto; Civetta – Zenis – Enrico Bruschelli detto Bellocchio; Onda – Canarinu – Sebastiano Murtas detto Grandine; Selva – Tabacco – Andrea Sanna (esordiente); Chiocciola – Comancio – Giuseppe Zedde detto Gingillo.

Il Palio di Siena sarà trasmesso in diretta tv da La7, per quanto riguarda la corsa vera e propria. Sulla tv senese Canale 3 (numero 84 del telecomando), e sul sito canale3.tv in streaming, si possono invece vedere fasi preliminari, cerimonia, corsa e approfondimenti. Per ulteriori aneddoti e curiosità, vale la pena consultare il sito www.ilpalio.org.

Ecco il programma della giornata del 16 agosto e tutte le informazioni da sapere.

Palio di Siena del 16 agosto: il programma della giornata

La giornata del 16 agosto partirà alle 7:45 quando si celebrerà la Messa del Fantino, alle 9:00 è invece in programma l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la Provaccia. Dopodiché, all'interno del Palazzo Comunale, avverrà la segnatura dei fantini.

Si entra nel pomeriggio. Alle 14:50 e alle 15:20 ci saranno gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, alle 16:10 avrà inizio lo sgombero della pista per permettere l'esibizione del Drappello dei Carabinieri a cavallo che si terrà alle 16:45. Alle 16:50 farà il suo ingresso in Piazza del Campo il Corteo Storico che sfilerà per circa due ore. La chiusura della piazza al pubblico partirà dalle ore 16 e terminerà alle 18 con la chiusura del varco di via Duprè, ultimo a venire chiuso.

Alle ore 19:00 avrà luogo l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la corsa del Palio di Siena.

Dopo la vittoria, la consegna del drappellone alla contrada vincente e il Te deum di ringraziamento nel Duomo di Siena

Palio di Siena: il programma delle quattro giornate

La corsa del Palio di Siena del 16 agosto è in realtà parte integrante di quattro giornate di Palio vere e proprie, scandite da questi eventi.

Il giorno 13 agosto, alle ore 12:00 l'assegnazione dei cavalli alle contrade e alle ore 19:15 la Prima Prova.

Il giorno 14 agosto, alle ore 9:00 la Seconda Prova, alle ore 17:00 la Processione del Cero Votivo, alle ore 19:15 la Terza Prova.

Il giorno 15 agosto alle ore 9:00 la Quarta Prova, alle ore 19:15 la Prova Generale, cui segue la Cena della Prova Generale in contrada.

Palio di Siena - Le misure di sicurezza, tutte le informazioni

E’ pronta la macchina della sicurezza con le misure previste dal Questore di Siena Ugo Angeloni per il Palio del 16 agosto e per le prove.

Il Dipartimento della P.S., per consentire un’adeguata gestione dell’ordine pubblico, aderendo alla richiesta delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, ha concesso un adeguato numero di rinforzi, compresi i reparti inquadrati, che saranno impiegati a partire da oggi 13 agosto fino al 17.

Oltre a garantire il regolare svolgimento delle prove e del Palio, l’obiettivo delle attività di controllo, anche ad ampio raggio, che vedono l’impiego di personale in abiti civili ed in uniforme, è quello di prevenire e reprimere la commissione di reati contro il patrimonio, come scippi o borseggi e furti negli appartamenti, specie nei periodi in cui sono lasciati incustoditi.

Nelle quattro giornate, in tutta l’area limitrofa a Piazza del Campo, massima attenzione verrà rivolta ai varchi di accesso che saranno vigilati e presidiati dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, nonché dagli agenti della Polizia Provinciale e Municipale, con la collaborazione degli stewards, per il controllo e filtraggio, anche con i metal detector, delle persone che vorranno entrare.

La Polizia Scientifica sarà impegnata per documentare gli eventi ed eventuali criticità che dovessero sorgere durante le manifestazioni.

Sulla Torre del Mangia del Palazzo Pubblico, sarà allestito come sempre il Centro Unificato di Coordinamento, alla guida del quale è preposto un Funzionario della Questura e composto da rappresentanti di ciascuna Forza di Polizia e di Pubblico Soccorso, collegati via radio con le loro articolazioni operative, per gestire tutte le informazioni e i profili riguardanti la sicurezza, con una visione diretta sulla piazza, in occasione delle prove serali e per il Palio del 16 agosto.