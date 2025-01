“Il sistema editoriale in Italia”, lezione-incontro con lo scrittore Alberto Prunetti

Sarà lo scrittore Alberto Prunetti l’ospite dell’incontro-lezione su “Il sistema editoriale in Italia”, che si terrà giovedì 23 gennaio, alle ore 10.30 nell’Aula 349A del Complesso universitario San Niccolò (via Roma 56) dell’Università di Siena.

L’evento, che è aperto a tutti gli interessati, è organizzato dal Laboratorio di Giornalismo e dal Corso di Giornalismi dell’Industria Culturale del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena, tenuti dal professor Maurizio Boldrini.

Alberto Prunetti (Piombino, 1973) si è laureato in Scienze della Comunicazione a Siena nel 1999 con una tesi di laurea sul comico in George Grosz. Scrittore, direttore di collana, traduttore e direttore artistico del Festival di Letteratura Working Class, un passato da pizzaiolo, da cleaner a Bristol, da fotografo scattinista e da sottocuoco in una mensa scolastica, è stato anche corrispondente del Manifesto dall'Argentina e insegnante di italiano in India. Tra le sue opere principali: "Amianto, una storia operaia" (Feltrinelli), "108 metri" (Laterza) e "Troncamacchioni" (Feltrindi gala" (Minimumfax). La sua opera narrativa è tradotta in spagnolo, catalano, inglese, francese, greco e svedese.

Fonte: Ufficio Stampa

