Leggerissimo: "Conoscere il vino" di Gio Di Qual e Francesco Scalettaris

In un'epoca in cui ogni commensale sembra sapere qualcosa di intelligente o interessante sul vino, bisogna andare all'attacco e imparare qualcosa di più. O comunque approfondire in maniera divertente e efficace la propria conoscenza in materia. Come? Con un libro. Ma non l'ennesimo libro di consigli sul vino, bensì un fumetto. O meglio, come recita il sottotitolo, un "manuale a fumetti per bere con gusto".

Gio di Qual e Francesco Scalettaris hanno creato per BeccoGiallo editore il manualetto a fumetti 'Conoscere il vino', che già dalla copertina promette molte cose. Se si è al grado zero di conoscenza può tornare utilissimo, ma anche se si è un po' più in su. Attraverso una storia e immagini appassionanti, si riesce a capire cosa contraddistingue un rosso o un bianco, come si degusta, quali bicchieri usare e tutto il resto.

Se si è alla ricerca di informazioni e consigli sul mondo del vino, il libro di Di Qual e Scalettaris è perfetto. Non ha le pretese pompose di molti suoi 'colleghi di carta' e mantiene sempre alto il buonumore. In un periodo in cui si fa un gran parlare di alcol e codice della strada, un libro così riesce anche a far bere consapevolmente.

Titolo: Conoscere il vino. Manuale a fumetti per bere con gusto

Autori: Gio Di Qual e Francesco Scalettaris

Casa editrice: BeccoGiallo

Anno di pubblicazione: 2021

Pagine: 144, illustrato

Prezzo di copertina: 18 euro

