Da podcast a blog, riparte 'Leggerissimo': ogni settimana la recensione di un libro

A chi ha apprezzato 'Leggerissimo' settembre riserva una sorpresa. Quello che un tempo era un podcast e un programma radiofonico su Radio Lady torna ma con una veste differente: sarà una rubrica dei blog di gonews.it.

Tornerà ogni settimana, senza un preciso giorno d'uscita ma con la promessa e la speranza di rimanere fedeli al lunedì. Al timone ci sarà sempre Gianmarco Lotti, che conduceva il programma in radio assieme a Irene Rossi.

Cosa sarà il nuovo 'Leggerissimo'? Niente di clamoroso o trascendentale, la novità sta nella forma, perché per il resto rimarrà un appuntamento con e per chi ama i libri. Niente più voce, stavolta è tutto scritto: le care vecchie recensioni.

Ogni settimana verrà recensito un libro diverso, non necessariamente di autori o autrici toscani, nemmeno per forza uscito negli ultimi tempi. Un libro quasi a caso, insomma, ma che vale la pena leggere. Si darà la precedenza a libri editi da case editrici non indipendenti, questo sì. Di certo saranno recensioni brevi, non preoccupatevi.

Nei prossimi giorni la prima nuova uscita di 'Leggerissimo'. Ma intanto, se volete fare un breve riepilogo, su Youtube e Spotify trovate le puntate del podcast e le interviste agli ospiti.