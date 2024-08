Riasfaltati i marciapiedi di Greve in Chianti

Continua l'impegno dell'amministrazione comunale per migliorare la sicurezza stradale attraverso la realizzazione di vari interventi di rifacimento di tratti di strade e marciapiedi del capoluogo e delle frazioni. Ammonta completamente a €200.000 l'investimento annuale messo in campo dal Comune nell'ambito dell'accordo quadro che mira a realizzare un pacchetto di opere di manutenzione straordinaria a favore di quei tratti stradali che presentano maggiori criticità in termini di scorrevolezza e fluidità. Nel corso dei mesi estivi la giunta Sottani ha portato a termine alcuni dei lavori di riqualificazione che si inseriscono nell'accordo quadro implementato l'attività di miglioramento della sicurezza stradale.

Sono stati riasfaltati i marciapiedi di via Gramsci nell'ambito dell'accordo quadro e saranno risistemati quelli di via Luca Cini, via Cuccuini e via Giuliotti a Greve. Quanto alle viabilità saranno risanati con puntuali opere di riasfaltatura i tratti stradali di via Jacopo da Strada e via Togliatti a Strada in Chianti, oltre ad alcuni tratti di via Fonte alla Lama, via Maestro da Greve, via Vanni, via delle Grillaie, via Cuccuini a Greve e via del Mascherone a Panzano. Un’opera di risanamento è prevista anche al Ferrone, in via Staffolani, mentre a San Polo l'amministrazione comunale interverrà con un'opera di manutenzione straordinaria per riqualificare via Iris. Altri lavori, realizzati con risorse stanziate dall’amministrazione comunale, al di fuori dell'accordo quadro, sono le opere di risistemazione già eseguite nel corso del 2024 che hanno interessato via Pertini e via Calosina a Strada in Chianti. Completata anche l’asfaltatura di un tratto di strada a Lamole verso le Masse di Lamole.

“Prosegue così l'importante piano di investimenti per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade comunali - dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Giulio Saturnini - l'amministrazione non si ferma durante la pausa estiva e continua nell'opera di rinnovo delle infrastrutture stradali poiché la sicurezza resta uno dei temi prioritari della nostra agenda”. “Prima di procedere con le manutenzioni straordinarie abbiamo verificato con i nostri tecnici le principali necessità - aggiunge l'assessore Saturnini - e successivamente abbiamo individuato i lavori da svolgere cercando di tenere presenti le priorità delle aree prese in esame, sia nel capoluogo che nelle frazioni”.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa