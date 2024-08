Ricercato in tutta Europa, viene arrestato a Cortona

Nel pomeriggio di ieri, 16 agosto, i carabinieri di Cortona hanno arrestato un 33enne di origini afghane residente in Germania, ritenuto dall’Autorità Giudiziaria Tedesca responsabile dei reati di appropriazione indebita, immigrazione clandestina per profitto, evasione fiscale e contributiva.

Era stato emesso un mandato di arresto europeo inserito in Schengen dalle autorità tedesche, diffuso in Italia dal ministero dell’interno dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale della polizia criminale per il servizio per la cooperazione internazionale divisione sirene.

Le indagini avviate dai carabinieri di Cortona in collaborazione con le autorità tedesche, scaturivano dalla segnalazione che il ricercato in questione utilizzava un'auto BMW nel territorio cortonese. Scattavano quindi le attività di indagini con servizi di osservazione e controlli, fin quando i carabinieri del N.O.R.M. riuscivano a localizzarlo a bordo della BMW, in una località del comune di Cortona. Adesso è in carcere in Arezzo.