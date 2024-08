Spray e botte per rubare orologi di lusso, arrestati due 19enni

Uno ha spruzzato spray urticante in faccia a un uomo, un turista olandese di 62 anni. L'altro è andato da una donna, una italiana 59enne, e l'ha colpita da dietro con un pugno al volto. I due hanno rubato un orologio da 45mila euro e la borsa della donna con un altro orologio dentro, da 43mila euro. Il fatto è avvenuto il 4 agosto a Forte dei Marmi e, dopo giorni di indagini, la polizia milanese ha arrestato due 19enni di origini marocchine. I due hanno commesso un furto simile a molti altri consumati a Milano.

L’attività investigativa condotta dai poliziotti della Sezione Antirapine, attraverso un sinergico scambio informativo con le Squadre Mobili di Lucca e Pisa e con il Commissariato di Forte dei Marmi, ha consentito di ricostruire le fasi salienti del grave episodio e di individuare i responsabili. Dalla visione degli impianti di videosorveglianza, i poliziotti hanno scorto i due autori materiali della rapina. Erano assieme a due donne, che dovevano fare da palo.

La polizia ha subito riconosciuto uno dei malviventi, un giovane fermato a Milano pochi giorni prima: si era dichiarato minorenne e era stato collocato in una comunità da cui era scappato. Nelle ore successive ha individuato anche il complice, irregolare in Italia e con numerosi alias e precedenti. Identificate anche le donne, due sorelle di 21 e 30 anni di Pisa con precedenti.

Lunedì 12 agosto i due 19enni e le due donne sono stati visti salire a bordo di un'auto e allontanarsi prendendo l’autostrada in direzione nord Italia. All’altezza del comune di Ospedaletto Lodigiano (in provincia di Lodi, Lombardia), con l'aiuto di una pattuglia della Polizia Stradale, la macchina è stata sottoposto a controllo: la ragazza di 21 anni ha immediatamente tentato di nascondere nella tasca portaoggetti della macchina un orologio, poi risultato essere uno dei due rubati a Forte dei Marmi. Il secondo orologio è stato invece trovato addosso a uno dei 19enne che, invano, ha provato a nasconderlo all’interno della scarpa.

Dalle perquisizioni sono venuti fuori gli indumenti indossati nel corso della rapina ed una bomboletta spray al peperoncino, verosimilmente la medesima utilizzata per aggredire il turista olandese. Sulla base di quanto emerso, i due 19enni, entrambi irregolari e senza fissa dimora, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto. Le due donne, che hanno concorso alla rapina fornendo un appoggio logistico ai due rapinatori, sono state denunciate per lo stesso reato. I due 19enni sono in carcere.