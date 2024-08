Volley Firenze, Il Bisonte si prepara per la nuova stagione

Ancora un paio di giorni, e poi comincerà ufficialmente la preparazione de Il Bisonte Firenze per la stagione 2024/25. Lunedì 19 agosto la squadra si ritroverà a Palazzo Wanny per la prima riunione tecnica agli ordini del nuovo coach Simone Bendandi e del suo staff, poi le ragazze si sottoporranno alle visite mediche e ai test fisici, mentre da martedì comincerà il lavoro vero e proprio, fra sedute in piscina – alla Micropiscina dell’Isolotto - e lavoro atletico e con la palla alla Sussidiaria di Palazzo Wanny.

Già da lunedì Bendandi avrà a disposizione praticamente tutto il roster, compresa Ilaria Battistoni, che dovrà completare il suo percorso di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico del 4 aprile scorso per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio sinistro. Le uniche assenti giustificate saranno Božana Butigan e Anna Davyskiba, che torneranno a disposizione dopo gli impegni con le rispettive nazionali.

