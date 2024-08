Maglia dell'Arezzo con l'effigie della Madonna: polemica per il video in Duomo

L'Arezzo giocherà la stagione 2024-25 con l'effigie della Madonna del Conforto sulle maglie. La patrona della diocesi aretina campeggerà in particolar modo sulle maniche della divisa di casa. La presentazione della maglia però ha già creato un po' di polemiche.

Per mostrarla al pubblico, l'Arezzo ha scelto di girare un video in Duomo con una modella e due modelli. Nonostante l'approvazione del vescovo Andrea Migliavacca per quanto concerne l'idea di avere la Madonna sulle maglie, è giunto il 'No' per il video della modella. Il vescovo, attualmente in Perù, ha chiesto alla società amaranto di rimuovere le immagini.

Le maglie dell'Arezzo sono create dall'azienda Rever, di proprietà della figlia del presidente della squadra. Le foto delle divise hanno fatto il giro d'Italia quantomeno sui social e sono state apprezzate, ma il video è stato considerato "poco opportuno". Per questo la società calcistica di Guglielmo Manzo ha scelto di "ritirarlo in buona fede".

Infine, il preposto della Cattedrale, don Alvaro Bardelli, ha dato l'ok alle maglie osservando però, con malcelata ironia, che almeno così i calciatori eviteranno di bestemmiare in campo alle azioni di gioco sfavorevoli, proprio perché indossano una maglia con la Madonna sopra.