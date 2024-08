Aperte le domande per il ‘pacchetto scuola’ a Poggibonsi

Pubblicato il bando per il ‘pacchetto scuola’ 2024-2025. Da oggi, 19 agosto, e fino al 20 settembre è possibile fare domanda per accedere al contributo regionale per il diritto allo studio, incentivo finalizzato a sostenere le famiglie in stato di disagio sociale per contrastare l’abbandono scolastico.

Il contributo verrà corrisposto alle studentesse e agli studenti iscritti per l’anno scolastico 2024/2025 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP - presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata (presenti nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto in caso di Regioni contermini).

Per accedere al bando è necessario essere in possesso di determinati requisiti economici e anagrafici. E’ necessario essere residenti a Poggibonsi ed avere un’età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni) compiuti entro il 20 settembre 2024. Per quanto riguarda i requisiti economici l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza (o ISEE Minorenni nei casi previsti) non deve superare il valore di 15.748,78;

I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e comunque entro la scadenza del bando.

Il beneficio potrà essere utilizzato per acquisto libri di testo e altro materiale didattico e per servizi scolastici. Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione di spesa per successivi controlli ex-post da effettuarsi a cura del Comune titolare del procedimento almeno fino al raggiungimento di 300 euro di spesa. In caso di mancata produzione della stessa si procederà alla revoca totale o parziale del contributo economico concesso procedendo al recupero delle somme erogate.

Come presentare domanda. La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite Spid accedendo al link https://sportello.comune.poggibonsi.si.it/action%3Ar_toscan%3Apacchetto.scuola

Si ricorda che sono attivi sul territorio i Punti Digitale Facile (PDF), dei luoghi fisici accessibili gratuitamente a tutti i cittadini, per richiedere e ricevere supporto e assistenza nell’utilizzo dei servizi digitali.

