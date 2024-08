Consigliere aggredito a Castelfiorentino, Ceccardi (Lega): "PD sottovaluta questione sicurezza"

“Solidarietà al nostro consigliere di Castelfiorentino Angelo Fiore, minacciato e aggredito da un cittadino straniero in pieno giorno, mentre si trovava con il figlio. Una solidarietà che ci saremmo attesi anche dalla maggioranza e che invece, purtroppo, non è arrivata. Nel Pd e in generale a sinistra, come sempre, due pesi e due misure, oltre alla solita grave sottovalutazione degli annosi problemi di insicurezza che affliggono i cittadini di Castelfiorentino”. E’ quanto dichiara l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi in merito all'aggressione del consigliere comuale Angelo Fiore.