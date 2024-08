"Aggredito da uno straniero in centro a Castelfiorentino": la denuncia di Fiore (Lega)

"Sono stato aggredito in centro a Castelfiorentino mentre ero assieme a mio figlio". A parlare è Angelo Fiore, tenore castellano nonché consigliere della Lega. Lunedì scorso nel tardo pomeriggio Fiore era assieme al figlio quando sarebbe stato aggredito "da un cittadino straniero".

"L’attacco dell’assalitore, corredato di minacce a cui non ho reagito, è stato provocato da una mia denuncia antecedente che lo riguardava, poiché aveva rotto una bottiglia in testa ad una persona nei giorni precedenti. Fortunatamente la situazione è stata sedata tempestivamente da un connazionale del soggetto, già conosciuto alle forze dell’ordine, che lo ha allontanato senza ulteriori conseguenze" dice Fiore.

Ancora il consigliere leghista: "Ma mi chiedo se avessi reagito cosa sarebbe successo? È lecito pensare che in questo paese si debba arrivare alla legittima difesa in pieno giorno mentre passeggi con tuo figlio?". Fiore dice di aver informato anche la sindaca Giannì e di aver fatto denuncia alle forze dell'ordine: "La sindaca come responsabile della sicurezza locale e anche titolare della delega sicurezza, la ritengo responsabile della mia incolumità come di quella di tutti i castellani".

"Rimane comunque la delusione personale ma sopratutto morale e umana di non aver ricevuto dal Sindaco neanche una telefonata di solidarietà a testimonianza anche solo del rispetto che si deve a un consigliere democraticamente eletto anche se è di centro destra" conclude Fiore.

Solidarietà al castellano è arrivata da Susanna Ceccardi, europarlamentare leghista: "Solidarietà al nostro consigliere di Castelfiorentino Angelo Fiore. Una solidarietà che ci saremmo attesi anche dalla maggioranza e che invece, purtroppo, non è arrivata. Nel Pd e in generale a sinistra, come sempre, due pesi e due misure, oltre alla solita grave sottovalutazione degli annosi problemi di insicurezza che affliggono i cittadini di Castelfiorentino”.