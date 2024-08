Il sindaco Mantellassi accoglie i ‘Piccoli ambasciatori di Pace’ nella sala consiliare

‘Piccoli ambasciatori di Pace’ accolti dal sindaco Alessio Mantellassi, questa mattina, lunedì 19 agosto 2024, nella sala consiliare al primo piano del palazzo di via del Papa. Occhi profondi, gioia infinita di essere in queste ‘terre’ da due mesi grazie al grande lavoro umano che sta dietro: sono le bambine e i bambini del Saharawi che hanno vissuto questi mesi estivi in vari comuni dell’Empolese Valdelsa e come ultima tappa del loro meraviglioso viaggio, Empoli.

«Avervi qui questa mattina e da giorni nella nostra città è davvero molto importante – ha sottolineato il sindaco – Questa sala è il luogo dove si prendono decisioni per il futuro della nostra città e sottolinea l’importanza del nostro incontro. Un patto di amicizia siglato tanti anni fa, ha bisogno di una sottolineatura istituzionale perché quelle intenzioni scritte sulla carta devono essere portate avanti e questo accade grazie alle nostre associazioni che permettono di farvi conoscere il nostro territorio. Ringrazio le Pubbliche Assistenze di Empoli che ogni anno organizzano questa iniziativa, l’associazione Urria che consente che questo progetto venga diffuso e conosciuto. L’auspicio è che qualcuno di voi un giorno, possa tornare nella nostra città e che ne custodisca un buon ricordo».

Sono poi intervenuti Hamdi, accompagnatore del campo che ha spiegato l’importanza di questo viaggio: «Essere qui per loro significa vivere due mesi di vita migliore. Hanno conosciuto il mare, i pesci, il verde. Quello che voi regalate a noi oggi si chiama valore umano, della pace e della giustizia» e Eleonora Gallerini, presidente delle Pubbliche Assistenze di Empoli, ha spiegato che il loro coinvolgimento con la causa Saharawi è una storia lunga oltre venti anni, mai abbandonata: «Questi bambini sono qui per parlare di pace e di quanto la loro permanenza nel nostro territorio sia importante come essere accolti in questa sala dal sindaco perchè il sostegno delle Istituzioni non deve mai mancare».

L’incontro si è concluso con uno scambio di doni. Il sindaco ha consegnato loro alcuni oggetti come l’astuccio dei Mus6i di Empoli, lapis dell’associazione Recupero Solidale e la maglietta del progetto ‘Investire in democrazia’. Mentre Hamdi ha donato la loro bandiera.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa