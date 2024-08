A Spicchio nasce il comitato 'Meno cemento più verde' contro il consumo di suolo

A Spicchio, frazione di Vinci, è nato un nuovo comitato. Ha l'obiettivo di dire no alla cementificazione di quattro aree di Spicchio. Fanno parte del comitato alcuni residenti di Spicchio ma anche dei dintorni.

"Diciamo no al progetto di urbanizzazione di quattro aree rurali nella zona, come previsto dal Piano Strutturale e dal Piano Operativo Comunale" affermano nella nota di presentazione.

Il nuovo comitato prende il nome di 'Comitato Spicchio Meno Cemento Più Verde'. Va contro "il progetto che riguarda una prima area a ridosso di via Machiavelli, ora coltivata ad orti, che sarà invasa da 3000 mq di cemento e asfalto per la costruzione di villette private". Nel mirino anche "una seconda area vicina, di uguale estensione, anch’essa destinata a nuove edificazioni, una terza, di minore estensione sempre considerata edificabile per il POC, e di un’altra area rurale che dovrebbe ospitare un centro sportivo privato".

Il nuovo comitato ritiene "assolutamente sbagliato continuare a consumare suolo, riducendo le aree verdi, tenuto conto della emergenza climatica in cui ci troviamo e della diminuzione della popolazione nel nostro comune e non solo".

Cosa dovrebbe fare l'amministrazione secondo il comitato? "Dovrebbe puntare sul riuso, incentivando la ristrutturazione dell’esistente e puntando al consumo di suolo zero, come raccomanda anche l’Unione Europea. Siamo convinti che le nostre campagne siano un bene da tutelare e che ogni scelta debba essere ben ponderata, non soltanto pensando all’oggi ma in una prospettiva più a lungo termine".

Il comitato quindi intende "informare e sensibilizzare i residenti nel comune di Vinci e tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente su quanto previsto dal POC e si attiverà per elaborare osservazioni e richieste precise all’amministrazione comunale al fine di ottenere lo stralcio di questo progetto ingiustificato".