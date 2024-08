Ferrovia Bologna-Porretta Terme, Niccolai (Pd): "Serve un tavolo di confronto per risolvere i disagi"

“Diversi sono i disagi degli utenti nella tratta Bologna-Porretta Terme, a seguito della rimodulazione degli orari in vigore dal 9 giugno. È per questo che ho depositato un’interrogazione alla Giunta con un invito all’attivazione di un tavolo di confronto con Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e Regione Emilia Romagna per valutare i disagi insorti per l’utenza diretta in Toscana e individuare opportuni correttivi consentendo, in un’ottica di gestione attrattiva e funzionale dei flussi d’utenza, un migliore interscambio tra i convogli”, è quanto dichiara il consigliere regionale Pd Marco Niccolai, depositando un’interrogazione in merito alla possibilità di rimodulazione degli orari relativi alla tratta ferroviaria Bologna-Porretta Terme.

“La tratta ferroviaria Pistoia-Porretta Terme-Bologna riveste la fondamentale funzione di collegamento e trasporto per gli abitanti di quella parte dell’Appennino sia verso Bologna che verso l’intera area metropolitana di Pistoia-Prato-Firenze. I nuovi orari relativi alla tratta Bologna-Porretta Terme, rimodulati da RFI e Trenitalia e in vigore dal 9 giugno 2024, non tengono però in considerazione gli orari vigenti dei convogli diretti da Porretta Terme a Pistoia: i treni infatti partono dalla stazione di Porretta Terme pochi minuti prima rispetto all’orario di arrivo dei convogli partiti da Bologna, non consentendo la possibilità di un interscambio veloce per i passeggeri che, provenienti dal capoluogo emiliano, devono proseguire verso Pistoia e sono costretti quindi ad attendere ore. È per questo che è necessario intervenire al più presto per risolvere il disagio di questo patrimonio infrastrutturale delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna”, ha concluso.