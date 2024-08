La Corrida Show "Chi è di Scena!": lo spettacolo organizzato con Radio Lady

Uno spettacolo ideato e realizzato da Paolo Picchi. Ci sarà la possibilità di mettersi in gioco per tutti quegli artisti che ancora non hanno trovato il loro palco ideale, ma che hanno voglia di mettere in mostra la loro arte, o per tutti quegli esibizionisti che hanno qualcosa da dire o da fare davanti ad un pubblico attivo e giudicante, come da tradizione nelle corride.

Il programma

La serata sarà sabato 7 Settembre 2024 dalle ore 21,30 sul palco centrale nel giardino all'interno delle mura di Pontorme, nel weekend del "Pontorme in Festa". I vincitori saranno premiati da i nostri supporter: Antenna Go ed Elio Sport '82.

Alcuni tra i partecipanti saranno selezionati per il nuovo format: Radio / Tv / Web "I CASTINGATI"

Le informazioni utili per iscrizione e partecipazione

Iscrizione e partecipazione completamente gratuite. Basta mandare candidatura con foto e un breve video di presentazione ed eventuale CV ai seguenti contatti:

centoteatri@gmail.com oppure via whatsapp al 333 2952679

Oppure diretta@radiolady.it o whatsapp 388 3030100