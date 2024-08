Lavori alle condotte idriche a Certaldo: ecco come cambiano sosta e viabilità

Per permettere i lavori di risanamento delle condotte idriche da parte di Acque SpA in via Romana, dal 26 agosto al 30 settembre 2024 saranno necessarie alcune temporanee modifiche a sosta e viabilità nella zona interessata dall'intervento.

In particolare, come disposto con ordinanza comunale 138 del 6 agosto 2024, dalle 00.00 del 26 agosto alle ore 24 del 30 settembre 2024, è prevista l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/H, per il restringimento della carreggiata in via Romana, nel tratto dall'incrocio con via Beata Giulia - via Galilei fino all'incrocio con via Fiorentina.

Inoltre, nello stesso periodo, è prevista l'istituzione temporanea di modifiche alla circolazione veicolare e di divieto di sosta con rimozione forzata in via Romana, nel tratto all'incrocio con via Beata Giulia - via Galilei fino all'incrocio con via Fiorentina. Infine, nello stesso periodo di tempo, è previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata sugli stalli del parcheggio pubblico in via La Pira, con la sola eccezione per quello destinato alla sosta delle persone con disabilità. Sarà ammessa la sosta dei mezzi e dei veicoli usati per l'esecuzione dei lavori.

In caso di urgenza non programmate, potranno essere ammesse chiusure parziali della viabilità ma non per più di una giornata, previo accordo preventivo con il comando della polizia municipale e il responsabile del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico.

Fonte: Ufficio Stampa