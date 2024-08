Abbandonata una coniglietta in un giardino a Empoli: raccolta fondi per curarla

Una coniglietta nana è stata abbandonata a Empoli. L'animale ha cinque anni, è stato gettato in un giardino privato. A accorgersene è stata la proprietaria dell'immobile, in procinto della partenza per le vacanze. La donna ha allertato alcune conoscenze e la coniglietta è adesso nelle mani di due volontarie. È stata visitata e dovrà essere sottoposta a cure, per questo è stata avviata una raccolta fondi solidale.

A informare sulla vicenda è la vegan blogger Carmen Luciano in una lettera aperta al sindaco empolese Alessio Mantellassi in cui ha chiesto di intervenire contro il reato di abbandono. Il riferimento è anche a quanto avvenuto a fine giugno, sempre a Empoli, per l'abbandono di un coniglio poi deceduto. In seguito il sindaco firmò un'ordinanza per ribadire "le sanzioni per ciascuna violazione contro tutti gli animali domestici". Luciano scrive: "Notiamo che il messaggio contenuto nell'ordinanza non è stato ben recepito da chi si è macchiato di un gesto incivile simile, che ai sensi della legge è reato di abbandono".

Carmen Luciano prosegue: "Le spese veterinarie per rimettere in sesto questa creaturina, che ha rischiato di morire senza acqua né cibo, sono centinaia e centinaia di euro. Chi volesse aiutare questa coniglietta a tornare in salute, può inviare una donazione via PayPal al mio indirizzo carmen.veganblogger@gmail.com (inserendo la spunta su “invio denaro ad amici” affinché non venga inutilmente tassato l’importo). Il ricavato verrà consegnato per pagare la clinica veterinaria".