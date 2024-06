Coniglio lasciato morire in strada, il sindaco di Empoli ribadisce le disposizioni a tutela degli animali

"Sono stato interpellato da molti cittadini rispetto ad un maltrattamento di un animale, abbandonato e privo di vita e ho deciso di intervenire celermente per dare un segnale che questa città tutela e a cura del benessere di ogni animale domestico e ha un regolamento che contiene le varie disposizioni". Queste le prime parole che il primo cittadino, Alessio Mantellassi, ha rilasciato dopo la firma dell’ordinanza 396 di ieri, 27 giugno 2024. L'atto giunge dopo la segnalazione dell'attivista animalista Carmen Luciano e di altri cittadini in merito a un coniglio lasciato abbandonato nella sua gabbia nei pressi dell'ospedale di Empoli. L'animale è morto di stenti.

«Nell’ordinanza – prosegue il sindaco Mantellassi – viene ribadito e sottolineato ancora più chiaramente quali sono le sanzioni per ciascuna delle violazioni commesse contro tutti gli animali domestici. Viene posto l’accento su tutta una serie disposizioni messe in campo per la cura, la custodia e la vita degli animali domestici, richiamando alcune regole fondamentali che devono essere rispettate dai proprietari di animali. Per le diverse violazioni si va da 25 a 500 euro di multa. Sono consapevole che un’ordinanza non può inasprire le sanzioni ma ciò che voglio fare è proporre al Consiglio comunale una modifica al Regolamento comunale sulla tutela dei nostri animali».

L’amministrazione comunale di Empoli da molto tempo promuove un programma d'interventi atto a contenere il fenomeno del randagismo, contrastando il fenomeno dell'abbandono e del maltrattamento degli animali di affezione, attraverso la gestione in convenzione con le associazioni di volontariato, di un canile municipale e di un gattile, l'affidamento del servizio di recupero cani vaganti e pronto soccorso veterinario e l'organizzazione di campagne di adozione degli animali.

Con questo atto amministrativo viene evidenziato quanto disciplinato dal Regolamento comunale sulla tutela degli animali approvato con una delibera del Consiglio comunale, la n.46 del 28 maggio 2007.