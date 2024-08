San Bartolomeo, la festa dei bambini venerdì e sabato. Il 24 agosto Musei Civici con ingresso gratuito

Si rinnova anno dopo anno uno tra gli eventi più attesi dell'estate pistoiese, la Festa di San Bartolomeo, protettore dei bambini. Una celebrazione molto sentita e partecipata dalla città, che alterna momenti liturgici a momenti di divertimento dedicati ai più piccoli, con la presenza nell’area di piazza San Bartolomeo del tradizionale mercato dei banchi di giocattoli e dolci con l'immancabile “corona di San Bartolomeo” realizzata con grossi biscotti di pasta frolla chiamati “pippi”, alternati a confetti, caramelle e cioccolatini, che viene messa al collo dei bambini. Una golosità tipicamente pistoiese.

I festeggiamenti si apriranno venerdì 23 agosto alle 17.30 con i primi vespri e la benedizione dell’olio per poi proseguire alle 19 con la celebrazione della Messa vigiliare. La benedizione dei fedeli torna ad essere individuale e prenderà il via alle ore 18 fino alle 19 e poi dalle 20 alle 23. Sabato 24 agosto è prevista la celebrazione di tre Sante Messe: la prima alle 8, la seconda alle 10 celebrata dal vescovo di Pistoia Fausto Tardelli e la terza alle 19. La benedizione dei fedeli, sempre in forma individuale, prenderà il via alle ore 9 fino alle 10, poi dalle 11 alle 13 per poi riprendere alle 15.30 fino alle 19 e infine dalle 20 alle 23. Benedizioni e Sante Messe si svolgeranno nel giardino della chiesa di San Bartolomeo. Solo in caso di pioggia si terranno all’interno della chiesa.

Durante la festa nel giardino della chiesa di San Bartolomeo è prevista l’animazione per bambini e come sempre intorno a piazza San Bartolomeo, sia venerdì che sabato, saranno presenti i banchi dei chicchi e dei giocattoli.

In occasione della Festa di San Bartolomeo, i Musei Civici saranno aperti con ingresso gratuito. Sabato 24 agosto il Museo Civico d'arte antica del Palazzo comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni sono aperti dalle ore 11 alle 19 con ingresso gratuito. Si potrà visitare anche la mostra REVOX di Federico Tiezzi. Dai Ritratti di fine millennio (1986) a Vasari. Le Vite (2021-2023), che rimarrà allestita a Palazzo Fabroni fino a domenica 15 settembre.

Sempre dalle 11 alle 19 sarà possibile visitare la chiesa di San Jacopo in Castellare (ingresso gratuito fino a un massimo di 50 persone). In collaborazione con Fondazione Caript e Fondazione Pistoia Musei.

Per informazioni: sito web musei.comune.pistoia.it, pagina Facebook Musei Civici Pistoia e Instagram @museicivicipistoia.

Modifiche alla viabilità.

Per permettere l'allestimento e lo svolgimento della tradizionale festa, saranno adottati alcuni provvedimenti alla viabilità.

Dalle ore 13 di venerdì 23 agosto fino alle ore 1.30 di domenica 25 agosto saranno in vigore i seguenti provvedimenti:

In piazza San Bartolomeo, via San Bartolomeo, via Porta Guidi, Vicolo Ombroso, via Porta al Pantano (tratto da via Trenfuni a piazza San Bartolomeo) e via Porta San Marco (tratto da piazza San Bartolomeo a Vicolo Chiappettini) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e istituito il divieto di transito per tutti i veicoli per consentire l'allestimento e il regolare svolgimento della manifestazione, compreso montaggio e smontaggio degli stand.

Il traffico sarà deviato sul percorso alternativo indicato attraverso via Filippo Pacini, via San Pietro e via dei Baroni. In via Filippo Pacini (tratto da Vicolo Villani a Vicolo Gora) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Inoltre sempre dalle ore 13 di venerdì 23 alle ore 01.30 di domenica 25 agosto, in via Filippo Pacini, dal civico 35 al 39 su entrambi i lati della carreggiata, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi inerenti la manifestazione.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Ufficio Stampa