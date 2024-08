Arriva in Toscana un villaggio sospeso ispirato a Star Wars

Dal 2025 si potrà soggiornare in un villaggio sospeso tra gli alberi. Lo si potrà fare in Toscana, tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto. Succederà al Gitavillage Le Marze, che fa parte del consorzio Gitav, dove l'ispirazione è venuta da Star Wars. Sarà il primo caso in Europa.

Le case sospese, dal nome di Air Dream Suite, rimandano all'Albero Lucente degli Ewoks, personaggi della prima trilogia di Guerre Stellari. Sono già prenotabili online. Per ora sono tre, ognuna composta da una casa mobile di circa 20 mq e da una struttura sospesa sotto la pineta. La camera si trova a circa 5 metri di altezza: grazie alle paratie e ai cavi in acciaio è stabile anche in caso di forte vento o pioggia.

Ogni struttura è realizzata con materiali riciclati o che possono essere riciclati, è fluttuante nel vuoto. All'interno ha delle finestre per vedere in basso. Ogni sistemazione è omologata per massimo di 350 kg e non sono ammessi animali.

Gloria Francorsi, ad di Gitav, aggiunge: "Le Air Dream Suite rappresentano la commistione perfetta dei valori che sono alla base del nostro gruppo e che ci guidano da sempre nel raggiungimento del nostro obiettivo: accogliere gli ospiti in luoghi unici dove vivere esperienze autentiche".