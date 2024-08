Alia Multiutility e gli Angeli del Bello di Firenze insieme per riqualificare le città e gli spazi comuni. nei primi 6 mesi del 2024 sono state cancellate 46 scritte cancellate e ripuliti in 10 anni 450.000 metri quadrati, coinvolgendo anchei cittadini in operazioni di micropulizia nel capoluogo toscano, a Prato, Empoli e Pistoia. Sono alcuni dei dati resi noti in una nota di Alia Multiutility. Gli Angeli del Bello sono una onlus fiorentina, con all'attivo più di 3500 iscritti, che attraverso un impegno quotidiano mira a sensibilizzare i cittadini, indirizzandoli verso i valori del docoro urbano e del civismo.

In dettaglio, nel primo semestre del 2024, attraverso la collaborazione tra Alia Multiutiliy e Angeli del Bello, una squadra composta anche da soggetti con varie fragilità ha rimosso più di 46 scritte vandaliche in vari punti storici del capoluogo fiorentino, operando presso il Giardino degli Scacchi in via Danti, rimuovendo graffiti abusivi sul modello della Cupola di Brunelleschi nel Parco dell'Anconella e riportando al decoro Piazza San Marco, in concomitanza con la prova generale della nuova linea di tramvia.

Tale attività funzionale alla riqualificazione della città permette allo stesso tempo ai volontari di acquisire conoscenze e compentenze utili, in previsione di un loro rinserimento nel mondo del lavoro.

Parallelamente prosegue il progetto "Sabato del Decoro", un progetto di micropulizia, decoro e riqualificazione che ha coinvolto non solo Firenze, con 350 partecipanti, ma anche Empoli, con 250 partecipanti e Pistoia e Siena con entrambi 120 volontari.