Girava armato di sfollagente e mazza di notte, denunciato a Prato

Girava di notte in auto con una mazza da baseball sul sedile e con uno sfollagente telescopico in metallo, con grimaldelli artigianali, forbici e un cacciavite. La Polizia di Stato lo ha intercettato, a Prato, durante un controllo intorno alle 3 di notte nell'area di Ciliani e lo ha denunciato, in stato di libertà, per porto abusivo di armi. Il 52enne, che ha precedenti penali, era in compagnia di altre tre persone, con precedenti di polizia. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati. Il controllo è avvenuto nell'ambito di operazioni mirate alla prevenzione di fenomeni delittuosi.