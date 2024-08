"Dopo di noi": un bando per individuare persone interessate a contribuire al progetto

Verificare l’eventuale disponibilità dei cittadini a contribuire alla realizzazione del progetto "Dopo di noi” attraverso la donazione di immobili da destinare ad abitazione, il finanziamento di azioni e interventi di natura infrastrutturale o la contribuzione ai costi di locazione e spese condominiali. E’ l’obiettivo di un avviso di manifestazione di interesse pubblicato nei giorni scorsi sul sito istituzionale del Comune di Pisa.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Pisa con una delle seguenti modalità: a mezzo PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it; a mezzo raccomandata AR inviata al seguente indirizzo: Comune di Pisa – Ufficio Protocollo URP, Lungarno Galilei n. 43; mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune – URP, Lungarno Galilei, 43 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12, 30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Sulla busta e/o nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura Progetto “Dopo di noi”. In relazione alla disponibilità manifestata gli uffici comunali preposti valuteranno le proposte sulla base dell’idoneità dell’immobile oppure dell’intervento che si ritiene di finanziare.

Il "Dopo di Noi" è un percorso per favorire l'autonomia, il benessere e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità grave, mediante interventi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare e di supporto alla domiciliarità, in applicazione alla L. 112/2016 e s.m.i. La norma disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Si tratta di misure integrate con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

L’avviso e i relativi allegati sono consultabili a questo link: https://www.comune.pisa.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-aperto-Progetto-di-vita-indipendente-DOPO-DI-NOI. Per ulteriori informazioni è possibile contattare: a.baronti@comune.pisa.it; m.bacchiet@comune.pisa.it.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa