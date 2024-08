Ethan Hawke al Lucca Film Festival: presenterà il suo film in anteprima italiana

Ethan Hawke sarà in Toscana. Il 26 settembre l'attore e regista sarà al Lucca Film Festival e presenterà in anteprima italiana il film Wildcat in cui dirige la figlia Maya Hawke.

Ethan Hawke riceverà inoltre il Golden Panther Award, terrà una masterclass aperta al pubblico e consegnerà il premio alla carriera a Paul Schrader, che lo ha diretto in First Reformed.

Il Lucca FilmFestival dedicherà all'attore statunitense un'ampia retrospettiva con Dead Poets Society, Gattaca, Prima dell'alba, Prima del tramonto, Before Midnight, Boyhood, Blaze e Seymour: An Introduction.

Hawke ha ottenuto quattro candidature al premio Oscar: nel 2002 come miglior attore non protagonista per Training Day, nel 2005 per la migliore sceneggiatura non originale per Before Sunset - Prima del tramonto, nel 2014 nella medesima categoria per Before Midnight - Prima di mezzanotte e nel 2015 per miglior attore non protagonista per Boyhood.