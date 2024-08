Furti stabili e reati per spaccio in calo del 38% nel 2024

Sono in calo del 38% rispetto allo scorso anno i reati collegati allo spaccio di stupefacenti registrati a Campi Bisenzio. E' quanto è emerso dalla riunione tenuta dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica stamani, alla prefettura di Firenze, alla presenza di Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, e di Simone Orvai, comandante della polizia municipale. Registrata anche una stabilizzazione sostanziale dei dati relativi ai furti in appartamento e altri reati.

Il sindaco Tagliaferri ha manifestato la sua soddisfazione per il confronto in corso tra Prefettura e Forze dell'ordine impegnate quotidianamente sul territorio e per il lavoro costante che ha portato a questi risultati, pur confermando che anche di fronte a dati incoraggianti non si deve abbassare la guardia. Rimane quindi prioritario, secondo il sindaco, lavorare insieme, istituzioni e cittadini, per affrontare e gestire le criticità presenti purtroppo in tutte le città.